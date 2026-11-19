La jueza de Garantías de Quinta Nominación del Distrito Judicial del Centro, Silvia García Tabera, desestimó este jueves 19 de noviembre el pedido de revisión de diligencias probatorias formulado por los familiares del excomisario Vicente Cordeyro, en el marco de la investigación por su fallecimiento.

Durante la audiencia, la magistrada fundamentó su decisión en los límites de la intervención jurisdiccional respecto de las atribuciones propias del Ministerio Público Fiscal en la dirección de la investigación penal.

En ese sentido, sostuvo que no corresponde al órgano judicial sustituir el criterio de los fiscales ni revisar sus decisiones sobre la pertinencia de las medidas investigativas propuestas, por tratarse de facultades propias del organismo encargado de la investigación.

En consecuencia, rechazó el planteo de revisión al considerar que excedía sus atribuciones de control jurisdiccional.

Cabe destacar que, respecto de la conservación de las muestras obtenidas durante la investigación, la Unidad Fiscal integrada por los fiscales Santiago López Soto, Daniel Espilocín y Ramiro Ramos Ossorio ya había dispuesto expresamente su preservación. Esta decisión fue debidamente notificada a los familiares de Vicente Cordeyro el 19 de octubre, por lo que habían sido informados oportunamente de la medida adoptada por los fiscales.

Asimismo, se informa que la comparecencia de los integrantes de la Unidad Fiscal a la audiencia no resultaba obligatoria, dado que ya habían emitido el dictamen correspondiente que concluía con la investigación. Esta circunstancia había sido comunicada formalmente a la Oficina Judicial el 4 de noviembre.

El 16 de octubre de 2026 la Unidad Fiscal informó la conclusión de la investigación por el fallecimiento de Vicente Cordeyro, cuyo cuerpo fue encontrado el 11 de octubre de 2025 en el cerro Elefante, en San Lorenzo.

La investigación comprendió el análisis de registros de cámaras de seguridad, declaraciones testimoniales, comunicaciones y numerosas pericias médicas y criminalísticas, con intervención de especialistas provinciales y nacionales.

Pese a que la causa tramitó por espacio de más de un año en fiscalía, la familia querellante no aportó ningún elemento de prueba conducente durante dicho periodo, sino que una vez resuelta la desestimación efectuó presentación invocando pruebas, las cuales o bien ya fueron efectivizadas o bien resultan de imposible conformación

Tras la valoración conjunta de los elementos probatorios reunidos, la Unidad Fiscal resolvió desestimar las actuaciones relacionadas con el fallecimiento, al concluir que no existían elementos que permitieran sostener la comisión de un delito.