El ministro de Seguridad de Salta, Nicolás Avellaneda, presidió el cierre del Plan Operativo de Integración y Seguridad Interprovincial del NOA y NEA, que se desarrolló en la zona tripartita de Salta, Chaco y Santiago del Estero, con la participación de fuerzas policiales y de seguridad de Salta, Jujuy, Tucumán, Formosa, Santiago del Estero, Chaco y Catamarca, junto a Gendarmería Nacional.

Esta iniciativa responde a la importancia estratégica de los corredores viales que conectan a estas provincias, por donde diariamente circulan miles de personas, vehículos particulares, transporte de pasajeros y cargas comerciales, constituyendo vías fundamentales para el desarrollo económico y la integración regional.

Esta dinámica exige una respuesta coordinada de las fuerzas de seguridad, orientada a prevenir y detectar hechos delictivos, infracciones y distintas situaciones que puedan comprometer la seguridad de la ciudadanía.

En este sentido, el dispositivo contempló la implementación de controles preventivos, estáticos y dinámicos, identificación de personas, fiscalización vehicular y documental, y verificación de cargas, mediante un trabajo articulado entre las fuerzas policiales provinciales y los organismos nacionales competentes.

Durante el encuentro, Avellaneda destacó la importancia de sostener una relación de trabajo permanente entre las provincias y de vincular las unidades especializadas de cada fuerza, como Investigaciones, Drogas Peligrosas, Seguridad Vial y Delitos Informáticos. Señaló que estos mecanismos permiten optimizar recursos, intercambiar experiencias y mejorar la capacidad de respuesta ante situaciones que afectan la seguridad pública.

Asimismo, remarcó que la inversión en seguridad, el equipamiento y la preparación del personal policial son fundamentales para la prevención del delito. En ese sentido, sostuvo que “la seguridad no reconoce límites jurisdiccionales, sino que exige compromiso, coordinación y una respuesta conjunta”.

Por su parte, el ministro de Seguridad de Jujuy, Ariel Gil Urquiola, valoró la integración entre las fuerzas provinciales y la posibilidad de compartir experiencias y objetivos comunes. También destacó la importancia de generar espacios de encuentro entre las autoridades policiales para avanzar en una labor coordinada frente a problemáticas que trascienden las fronteras jurisdiccionales.

En tanto, el ministro de Seguridad de Chaco, Hugo Matkovich, agradeció la iniciativa de trabajo conjunto y resaltó que la cooperación entre las provincias permite mejorar la presencia del Estado en el territorio. Además, señaló la importancia de unir esfuerzos para abordar delitos como el contrabando, la trata de personas, el narcotráfico y los delitos rurales y ambientales.

Para finalizar, las autoridades y los jefes policiales ratificaron el compromiso de seguir trabajando por la seguridad, que no reconoce límites jurisdiccionales, sino que exige coordinación y una respuesta conjunta por la protección de la vida, el orden público y el bienestar de todos los ciudadanos.

El acto fue encabezado por el ministro Avellaneda, junto al ministro de Seguridad de Chaco, Hugo Matkovich, y al secretario de Seguridad de Jujuy a cargo del Ministerio, Ariel Gil Urquiola. Acompañaron el secretario de Seguridad de Salta, Juan Ignacio Vílchez, junto al jefe y subjefe de la Policía de Salta, Walter Toledo y Guido Burgos.

Por Chaco estuvieron presentes el jefe de Policía, Fernando Javier Romero; el subjefe, Manuel Victoriano Silva, y el subsecretario de Seguridad Pública, Juan de Cruz González. Por Jujuy participaron el jefe de Policía, Joaquín Alberto Carrillo; el jefe del Departamento de Operaciones Policiales, Martín Iñiguez, y el subjefe de Policía, Frido Méndez. También estuvo presente el intendente de El Quebrachal, Rolando Rojas, y el diputado provincial Juan Pablo Cuellar.