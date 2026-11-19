La fiscal penal de la Unidad de Femicidios, María Luján Sodero Calvet, tomó intervención tras el reporte de un hecho ocurrido este jueves alrededor de las 14, en dependencias de la Municipalidad de Chicoana, donde funciona un Centro de Mediación. Allí, una mujer fue herida con disparos de un arma de fuego y perdió la vida.

El principal sospechoso, su expareja, quien era efectivo policial, huyó del lugar. Tras una intensiva búsqueda fue localizado gravemente herido en una zona descampada de esa localidad y falleció cuando era trasladado en código rojo al hospital local.

La fiscal Sodero Calvet se trasladó a Chicoana, para coordinar las tareas de rigor de personal de Criminalística y de la Unidad UGAP del Departamento de Investigaciones y Criminología del Cuerpo de Investigaciones Fiscales y dispuso el traslado de los cuerpos al Servicio de Tanatología Forense del CIF para realizar la autopsia.

Sodero Calvet señaló que se encuentran en cumplimiento todas las medidas pertinentes para esclarecer lo sucedido.