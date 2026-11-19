Las actuaciones abarcan tanto la restauración técnica de la fachada histórica —mediante el tratamiento integral de paramentos exteriores y pintura para proteger el patrimonio edilicio frente al deterioro— como una importante intervención artística en la ochava, a cargo del artista Franco Omar Casal. Esta obra de arte público, articulada junto con la Municipalidad de Salta y la Universidad Católica de Salta, erradica la fijación indebida de cartelería y representa la identidad del NOA junto a elementos de seguridad vial e identidad institucional.

De forma complementaria, y fruto de las gestiones e intervenciones coordinadas con el municipio, se concretó la recuperación del Pasaje Gauna mediante trabajos de refuerzo con hormigón, garantizando la durabilidad y una óptima transitabilidad en una vía estratégica para la salida de los vehículos operativos de la repartición. En esta misma línea de acondicionamiento de los accesos linderos, se registra un avance sostenido en las obras viales sobre calle Tucumán, en el tramo comprendido entre Jujuy y Pellegrini.

Por último, dentro del esquema de prevención y mantenimiento del entorno distrital, próximamente se iniciará el despeje y poda de ramas en las especies arbóreas colindantes al predio. Esta acción busca mejorar las condiciones de visibilidad e iluminación de la zona, reforzando la seguridad del personal y de los peatones que circulan a diario por el sector.