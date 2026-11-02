Durante este fin de semana detectaron a más de 190 conductores alcoholizados

En el marco de estas tareas de fiscalización, las autoridades controlaron un total de 11.697 vehículos y practicaron 8.396 test de alcoholemia a los conductores.

Como resultado de los controles, se labraron 1.572 infracciones a las normativas vigentes por distintas transgresiones viales.

Entre ellas, se detectó que 195 personas circulaban bajo los efectos del alcohol, por lo que fueron sancionadas conforme a la ley.

Desde la fuerza policial destacaron que estos operativos continuarán reforzándose con el objetivo de reducir los factores de riesgo y prevenir siniestros en las rutas y calles salteñas.



