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Durante este fin de semana detectaron a más de 190 conductores alcoholizados

La Dirección General de Seguridad Vial de la Policía de Salta llevó a cabo intensos operativos preventivos el viernes, sábado y domingo en diferentes puntos de la provincia.

Salta Hoy

02 / 11 / 2026

 

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En el marco de estas tareas de fiscalización, las autoridades controlaron un total de 11.697 vehículos y practicaron 8.396 test de alcoholemia a los conductores. 

Como resultado de los controles, se labraron 1.572 infracciones a las normativas vigentes por distintas transgresiones viales. 

Entre ellas, se detectó que 195 personas circulaban bajo los efectos del alcohol, por lo que fueron sancionadas conforme a la ley. 

Desde la fuerza policial destacaron que estos operativos continuarán reforzándose con el objetivo de reducir los factores de riesgo y prevenir siniestros en las rutas y calles salteñas.


 

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