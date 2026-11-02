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Reclamo por el tren del Valle de Lerma: Cuestionan los horarios y exigen mejoras

El referente de la Junta Promotora del Tren del Valle de Lerma, "Suri" Borelli, advirtió por Radio Salta sobre las deficiencias del servicio ferroviario actual y reclamó la intervención de las autoridades provinciales para adecuar los horarios y recuperar paradas históricas.

Salta Hoy

02 / 11 / 2026

 

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El servicio del Tren en el Valle de Lerma, restituido hace casi cinco años, atraviesa serias deficiencias operativas que perjudican a los usuarios de la región.

La actual disposición horaria no cubre las necesidades de estudiantes y trabajadores. Además, se advierte la falta de paradas estratégicas históricas —como las de calles Lisandro de la Torre, Caseros, estación Alvarado y en los barrios Pinares y El Cucuy— y el deficiente estado de las vías y la falta de pasos a nivel con barreras electrónicas, factores que ralentizan los viajes y elevan el tiempo de traslado a unos 45 minutos entre Cerrillos y Salta.  

Ante la falta de respuestas de las autoridades ferroviarias nacionales, la junta promotora elaborará una nota dirigida al gobernador Gustavo Saenz  para solicitar su intermediación, gestionar horarios acordes a las necesidades de la comunidad y proponer la articulación del tren con los servicios de transporte automotor urbano. 

Asimismo, desde el sector se cuestionan los planes de privatización de los ramales C14 y C15, remarcando que recuperar plenamente el sistema ferroviario y potenciar el tren de embarcación a Formosa resulta fundamental para lograr una integración bioceánica eficiente.

 

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