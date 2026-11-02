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Salta Hoy

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Programa Cultural 

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La Tarde con Amigos

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Cartas Sin Marcar

Un programa que analiza toda la información sobre la política que define el día a día, la economía que mueve los bolsillo, entrevistas a referentes sociales que nos une como comunidad, entre muchos temas que vamos a barajar. 

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Implementan nuevo programa para personas con consumos problemáticos

La psicóloga Cristina Lozano, integrante de la oficina judicial de la Corte, detalló por Radio Salta los alcances del acuerdo firmado con el Ministerio de Salud Pública para brindar asistencia a personas con medidas no privativas de la libertad.

Salta Hoy

02 / 11 / 2026

 

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El primer grupo, compuesto por 10 participantes mayores de 18 años, iniciará sus actividades este miércoles 4 de noviembre.

El programa contempla un enfoque psicoeducativo y terapéutico que combina talleres grupales —enfocados en motivación para el cambio, manejo de emociones, control de impulsos y proyectos de vida— con un espacio de consultorio individual a cargo de profesionales de la salud mental.

“Tras dos meses de implementación, se evaluará la continuidad de las medidas terapéuticas individuales para cada participante”, expresó la profesional.

La iniciativa busca favorecer la rehabilitación y la reinserción social de los involucrados, quienes cuentan con un entorno familiar de referencia y acompañamiento, contando además con la intervención de trabajadores sociales del poder judicial durante todo el proceso.

Agregó que el programa aborda la situación y problemática de los adictos a cualquier sustancia.

 

 

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