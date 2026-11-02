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Nuevas propuestas en ortodoncia inteligente y postgrados internacionales

El especialista Diego Zamboni detalló por Radio Salta la apertura de inscripciones para una nueva carrera de especialización universitaria destinada a profesionales de la región.

Salta Hoy

02 / 11 / 2026

 

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Este viernes, en el horario de 9 a 17, se llevará a cabo la jornada denominada "Ortodoncia Inteligente", orientada a odontólogos y profesionales en miras de especializarse.

Los interesados en participar de la jornada de este viernes o en consultar por las inscripciones a la especialización pueden contactarse a través de Instagram en la cuenta asociacion.odontologica.cba o comunicarse telefónicamente al 3516827811.

 

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