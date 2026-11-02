Reclaman la suspensión del cobro de peajes por el mal estado de las rutas

Ante los reiterados reclamos de vecinos y usuarios por el deficiente estado de las ruta nacional 9-34 el Concejo Deliberante de Metán aprobó un reclamo institucional para exigir la suspensión temporal del cobro de peaje en Cabeza de Buey hasta que la empresa concesionaria cumpla con el mantenimiento y la seguridad vial.

La concejal promotora de la iniciativa, señaló que la empresa no ha brindado respuestas formales y que la situación se arrastra desde 2023 y 2024, periodo en el que ya se habían realizado reclamos similares a Vialidad Nacional.

“Yo personalmente no pago el peaje”, dijo.

La edil remarcó que los habitantes continúan afrontando costos impositivos y tarifas de peaje mientras el estado de los caminos sigue intacto y sin inversiones reales.

Asimismo, criticó que los usuarios transiten por rutas deterioradas sin contraprestaciones efectivas, como la disponibilidad de ambulancias o grúas en la zona, y cuestionó las comparaciones con otros países que cuentan con infraestructura vial óptima a cambio de sus tributos.