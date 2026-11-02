Quieren prevenir nuevas muertes en las canchas de fútbol amateur
El diputado provincial Gastón Galíndez se refirió por Radio Salta a la iniciativa legislativa y explicó que la propuesta busca equiparar las exigencias de control médico que ya rigen en el deporte federado y profesional hacia aquellas disciplinas amateurs que actualmente carecen de regulaciones unificadas.
Salta Hoy
02 / 11 / 2026
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El proyecto contempla que los organizadores exijan la presentación de un certificado de aptitud física y cobertura médica de emergencias para los participantes, abarcando tanto torneos de fútbol como otras disciplinas recreativas.