El plan provincial de puesta en valor de los diques en Salta ya puso en marcha sus primeras intervenciones en el dique Las Lomitas, tras finalizar la instrucción de los expedientes necesarios.

Las tareas contemplan la optimización y modernización de las instalaciones actuales, incorporando nueva infraestructura como áreas de descanso, sombrillas, sanitarios nuevos y miradores, además de la renovación del sistema eléctrico para garantizar servicios eficientes y sustentables.

El secretario de Obras Públicas, Hugo de la Fuente, explicó que las obras en Las Lomitas se encuentran en marcha tras una visita de supervisión y replanteo junto al intendente de Campo Quijano.

El proyecto general abarca también intervenciones en otros espejos de agua de la provincia —como Campo Alegre, Cabra Corral, El Tunal y un dique en Rosario de la Frontera— con el objetivo de optimizar la seguridad, mejorar la accesibilidad y potenciar el uso recreativo y turístico de estas zonas bajo normativas vigentes, recordó De la Fuente.