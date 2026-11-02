Alivio tras el calor: Caída de lluvia y granizo sorprendió a vecinos de Salvador Mazza

[Foto gentileza FM Mágica]

El fenómeno meteorológico incluyó copiosas precipitaciones acompañadas por una caída leve de granizo que interrumpió el ambiente sofocante, aunque no se informó de personas heridas ni daños.

Los pobladores registraron con asombro el evento a través de fotos y videos al ver caer pequeños trozos de hielo en plena calle.

La tormenta permitió un paulatino descenso de la temperatura y mejoró notablemente la calidad del aire en toda la región.

El fresco posterior fue recibido con entusiasmo por las comunidades locales tras días de temperaturas extremas, aunque para hoy se espera una máxima de 36 grados.