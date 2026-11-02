El Hospital del Milagro elimina la ventanilla presencial y moderniza su sistema de turnos
A partir de hoy, el Hospital Señor del Milagro implementa una nueva modalidad de turnos que elimina la atención por ventanilla presencial para evitar largas filas.
Salta Hoy
02 / 11 / 2026
VER GALERÍA
Los pedidos médicos deberán gestionarse exclusivamente de manera digital a través de una línea de WhatsApp 387 458 3032 o mediante la línea gratuita de Atención Ciudadana 148.
Esta medida busca ordenar los circuitos administrativos y agilizar el acceso de los pacientes a las prestaciones.
La respuesta con la asignación del consultorio y horario llegará en un plazo de 48 a 72 horas.
Las autoridades destacaron que este sistema facilitará el trámite sin necesidad de concurrir previamente al nosocomio.