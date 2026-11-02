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EN VIVO 13:00 a 14:00 HRS

Salta Hoy

Conducción: César Alurralde y Delia Aguilar

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

Cartas Sin Marcar

Un programa que analiza toda la información sobre la política que define el día a día, la economía que mueve los bolsillo, entrevistas a referentes sociales que nos une como comunidad, entre muchos temas que vamos a barajar. 

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 00:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

Toda la programación

El Hospital del Milagro elimina la ventanilla presencial y moderniza su sistema de turnos

A partir de hoy, el Hospital Señor del Milagro implementa una nueva modalidad de turnos que elimina la atención por ventanilla presencial para evitar largas filas.

Salta Hoy

02 / 11 / 2026

 

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Los pedidos médicos deberán gestionarse exclusivamente de manera digital a través de una línea de WhatsApp 387 458 3032  o mediante la línea gratuita de Atención Ciudadana 148. 

Esta medida busca ordenar los circuitos administrativos y agilizar el acceso de los pacientes a las prestaciones. 

La respuesta con la asignación del consultorio y horario llegará en un plazo de 48 a 72 horas.

Las autoridades destacaron que este sistema facilitará el trámite sin necesidad de concurrir previamente al nosocomio.


 

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