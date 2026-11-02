Encontraron a un hombre sin vida en Barrio 9 de Julio

[Foto gentileza diario El Tribuno]

Este lunes por la mañana fue hallado sin vida un hombre de aproximadamente 35 años sobre la avenida Hipólito Yrigoyen, cerca de la avenida Artigas, zona este de Salta capital.

La Policía de la Provincia y personal sanitario llegaron al lugar tras ser alertados por la presencia del cuerpo tirado en la vía pública.

Se presume que la víctima se encontraba en situación de calle, aunque hasta el momento su identidad no ha sido confirmada y se buscan familiares.

En el lugar trabajó personal de Criminalística y las actuaciones quedaron bajo las directivas de una fiscalía de turno.

Fuentes policiales indicaron que a primera vista el cuerpo no presentaba signos evidentes de violencia.

Se espera el examen del médico legal y los resultados de la autopsia para determinar fehacientemente las causas del fallecimiento.