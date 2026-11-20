Según la información preliminar, el hecho ocurrió cuando el transporte de carga se encontraba realizando una maniobra en la rotonda para ingresar a la avenida.

En esas circunstancias, el camión habría colisionado con una motocicleta en la que circulaba una mujer mayor de edad y llevaba como acompañante a su hija de 12 años, quien habría fallecido, según los primeros trascendidos.

La madre de la víctima habría sido trasladada al Hospital San Bernardo por las lesiones sufridas

Tomó intervención la Policía de Salta y Tránsito municipal. Hay inconvenientes para circular con normalidad por la zona



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