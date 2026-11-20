"A partir de lo ocurrido, se deberían analizar cambios en las mediaciones , tal vez realizarlas vía zoom para evitar juntar a las partes" indicó.

En otro parte de la entrevista, el senador comentó que el crimen ocurrió previo a la mediación y que otro vecino fue testigo de los disparos que terminaron con la vida de la malograda mujer. “Nada nos hizo pensar en este final, porque fue al mediodía con el edificio lleno de gente, el policía fue de civil con pantalones cortos y con una mochila” dijo D'Andrea.