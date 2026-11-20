Femicidio en Chicoana: "Algo falló y no podemos hacernos los desentendidos”
Así lo dijo esta mañana Esteban D'Andrea, senador provincial por el departamento donde ocurrieron los violentos hechos de ayer. Por Radio Salta analizó los posibles fallos que terminaron en el evento trágico. “Nunca pensamos que algo así podría pasar , pero pasó, y no podemos garantizar que no ocurrirá de nuevo” expresó el legislador.
Salta Hoy
20 / 11 / 2026
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"A partir de lo ocurrido, se deberían analizar cambios en las mediaciones , tal vez realizarlas vía zoom para evitar juntar a las partes" indicó.
En otro parte de la entrevista, el senador comentó que el crimen ocurrió previo a la mediación y que otro vecino fue testigo de los disparos que terminaron con la vida de la malograda mujer. “Nada nos hizo pensar en este final, porque fue al mediodía con el edificio lleno de gente, el policía fue de civil con pantalones cortos y con una mochila” dijo D'Andrea.