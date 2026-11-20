Ivetich idicó que en el momento de la mediación "se cumplieron todos los protocolos" y que "ahora se debe esperar las conclusiones de la justicia en un caso muy triste donde dos niñas quedaron sin madre y padre" manifestó el jefe comunal.

Por otro lado respondió a las críticas sobre un publicación de las redes oficiales de la comuna con una esquela dirigida al femicida y su familia, que más tarde fue eliminada. "Yo no hice la publicación, porque ya estaba durmiendo a esa hora, pero reconozco que el momento no fue el adecuado" dio al canal de streaming de Fm del Carmen de Chicoana.