Habló Ivetich tras el femicidio en la municipalidad de Chicoana
Esteban Ivetich, jefe comunal de Chicoana -donde se registró ayer el femicidio que conmueve a todo el país- habló esta mañana con un medio local y explicó que estaba en su despacho al momento del crimen. "No escuché el disparo porque estaba en una reunión, me avisaron y salí inmediatamente y me puse a disposición de la policia y la justicia"
Salta Hoy
20 / 11 / 2026
Ivetich idicó que en el momento de la mediación "se cumplieron todos los protocolos" y que "ahora se debe esperar las conclusiones de la justicia en un caso muy triste donde dos niñas quedaron sin madre y padre" manifestó el jefe comunal.
Por otro lado respondió a las críticas sobre un publicación de las redes oficiales de la comuna con una esquela dirigida al femicida y su familia, que más tarde fue eliminada. "Yo no hice la publicación, porque ya estaba durmiendo a esa hora, pero reconozco que el momento no fue el adecuado" dio al canal de streaming de Fm del Carmen de Chicoana.