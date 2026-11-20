Expectativas, dólar e inflación

Al referirse al Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central, Dapena señaló que el consenso apunta a una inflación que continuará en descenso —con proyecciones en torno al 2 % y una tendencia hacia el 1 % y pico—, con estimaciones cercanas al 20 % para el próximo año y alrededor del 15 % hacia diciembre de 2028.

En cuanto al tipo de cambio, indicó que el mercado espera que el dólar acompañe la inflación para evitar un atraso cambiario y mantener la competitividad de las exportaciones, un punto que consideró aún más sensible tras la devaluación registrada en Brasil. Según explicó, en el escenario proyectado un dólar en la zona de los 1.500 o 1.600 pesos debería ubicarse cerca de los 1.900 pesos dentro de doce meses. En materia de actividad, mencionó que las estimaciones de crecimiento para este año se ubican cerca del 1,5 %, con proyecciones del 2,5 % para el próximo y del 3 % para 2028.

El factor político y el riesgo país

Para el economista, la suba del riesgo país y la volatilidad en los títulos públicos responden principalmente a factores políticos y a la anticipación del calendario electoral, con discusiones como la eventual suspensión de las PASO y los movimientos de los distintos espacios.

“Cuando el riesgo país sube, significa que aquellos que tienen títulos argentinos los venden por las dudas”, explicó Dapena, al tiempo que comparó el comportamiento de los mercados en países vecinos como Brasil o Perú, donde —más allá de las disputas políticas— existen reglas y anclas institucionales que moderan el impacto financiero. En el caso argentino, señaló que el historial de defaults y la falta de definiciones sobre el marco electoral alimentan las dudas de quienes invierten o evalúan endeudarse.

También coincidió en que generar expectativas desmedidas o plazos difíciles de cumplir —como anunciar “los mejores 18 meses” o inflaciones que comienzan con cero antes de que se concreten— puede jugar en contra cuando los datos de actividad o el acceso al crédito aún muestran lentitud para reactivarse.

Provincias, ahorros y créditos

Respecto a la relación entre Nación y provincias, Dapena remarcó que la coparticipación es automática, mientras que el cambio se da en las transferencias no automáticas y en la caída en términos reales de la recaudación de impuestos coparticipables como el IVA. En ese marco, sugirió que las provincias revisen sus ingresos, su posición relativa y la eficiencia de su gestión.

Finalmente, consultado sobre qué hacer ante la volatilidad financiera, el economista afirmó que no se esperan saltos bruscos del dólar ni una aceleración inflacionaria inmediata, por lo que desaconsejó salir corriendo a comprar mercadería o asumir riesgos en activos financieros sensibles a la incertidumbre política, como bonos, acciones o fondos comunes de inversión. Como alternativas sencillas para el ahorrista minorista, mencionó la compra de dólares como resguardo sin fines especulativos y el uso de billeteras virtuales que generan rendimientos diarios con liquidez disponible, mientras que sobre los créditos hipotecarios UVA advirtió que tasas adicionales del 10 % o 11 % resultan elevadas y ameritan cautela.