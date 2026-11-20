El próximo 22 de noviembre partirá rumbo a Villa Giardino, provincia de Córdoba, la delegación salteña que participará de la Instancia Nacional de la Feria de Educación en Ciencias, Arte, Matemática y Tecnología 2026, en su Fase de Ciencia y Tecnología. El encuentro reunirá, del 23 al 26 de noviembre, a estudiantes y docentes de todo el país para compartir experiencias, investigaciones y desarrollos realizados en las instituciones educativas.

La representación provincial estará integrada por proyectos de Las Lajitas, Metán, Cafayate, Poscaya, San Antonio de los Cobres, General Güemes, Guachipas y Salta Capital, además de otras localidades que forman parte de este recorrido educativo.

Las propuestas seleccionadas reflejan la diversidad de intereses, conocimientos y capacidades que se desarrollan en las escuelas salteñas. Desde la observación de aves y la recuperación de saberes ancestrales sobre cultivos andinos, hasta la construcción de sistemas de comunicación satelital, la reutilización de residuos y la búsqueda de soluciones ambientales, los trabajos muestran cómo la ciencia y la tecnología pueden vincularse con las realidades de cada comunidad.

Los proyectos que representarán a Salta:

Pequeños visitantes – Cafayate

Estudiantes de sala de 4 años de la Escuela Infantil N° 4834 investigaron la presencia de gorriones en el jardín de la institución. A partir de la curiosidad que despertaron estas aves, desarrollaron experiencias de observación, exploración y registro para conocer sus características y necesidades. La iniciativa también incorporó acciones de educación ambiental y protección de las aves.

Un misterio gigante – Las Lajitas

Alumnos de sala de 4 años de la Escuela N° 4510 “Antártida Argentina” investigaron las antenas que observaban desde el patio de juegos. Mediante actividades de indagación, exploración y producción artística, se acercaron al funcionamiento de estas estructuras y su importancia para las comunicaciones.

Bits, click, juego y cuido - Metán

La propuesta de la Escuela N° 4706 “Prof. Evelio Melián” integra robótica, educación digital y conciencia ambiental. A través de juegos, programación y herramientas tecnológicas, los niños exploraron cómo utilizar la tecnología para contribuir al cuidado del planeta.

Semillitas de identidad: Las papas andinas de Poscaya – Poscaya, Santa Victoria

Estudiantes de 5° y 6° grado de la Escuela N° 4456 “Inti Raymi” investigaron la diversidad de papas andinas presentes en su comunidad. Como resultado, lograron reunir más de 60 muestras y recuperar conocimientos vinculados con la producción, la alimentación y la identidad cultural de las familias de Poscaya.

Iglucan -San Antonio de los Cobres

Alumnos de 7° grado de la Escuela Hogar N° 4661 “Guido Spano” desarrollaron una propuesta tecnológica para brindar refugio a perros en situación de calle frente a las bajas temperaturas y las condiciones climáticas extremas de la región. El proyecto incorpora, además, la reutilización de perlita expandida, un residuo industrial local, como alternativa sustentable.

Del Mate a la Energía – Salta Capital

Estudiantes adultos del BSPA N° 7150 “Instituto Especial del Portezuelo”, en contexto de encierro, investigaron alternativas para aprovechar la yerba mate descartada. Mediante la construcción de biodigestores artesanales, trabajaron en la producción de biogás y biofertilizantes a partir de este residuo orgánico.

Capri Soap - Guachipas

Estudiantes de la EET N° 3158 “Soberanía Nacional” desarrollaron una investigación orientada al aprovechamiento de excedentes de leche caprina que no pueden destinarse al consumo humano durante determinados períodos sanitarios. La propuesta explora la elaboración de jabón a base de leche de cabra y el diseño de un empaque biodegradable de papel semilla, incorporando conocimientos de distintas áreas.

Comunicación Satelital – General Güemes

Alumnos de 4° año de la EET N° 3102 “Ing. Nikola Tesla” trabajan en el desarrollo de un sistema para recibir y transmitir información proveniente de satélites de órbita baja (LEO). La iniciativa integra electrónica, telecomunicaciones, programación y procesamiento de señales, con el objetivo de establecer comunicación con satélites y obtener información durante su paso sobre la zona de recepción.

Poderosa la espinosa – Salta Capital

Estudiantes del Colegio Secundario N° 5024 “Sargento Cabral” investigaron las propiedades del mucílago de la tuna como agente clarificante natural para reducir la turbidez del agua. El trabajo busca evaluar su eficacia y determinar las cantidades necesarias para tratar muestras de agua superficial, explorando una alternativa accesible que pueda ser utilizada y difundida en los hogares y barrios.

Una propuesta solidaria que también representará a Salta

En el marco del Programa Escuela Solidaria, participará además el proyecto:

Construcción de un calefón solar con materiales asequibles y fines solidarios – La Caldera

Estudiantes del Colegio Secundario N° 5045 “Senado Provincial” desarrollaron una propuesta para construir calefones solares con materiales accesibles, destinada a responder a la falta de agua caliente en numerosos hogares. El trabajo incluyó investigación, construcción de los dispositivos, capacitación comunitaria e instalación, promoviendo la participación de los vecinos y la posibilidad de replicar la experiencia.

La participación en la instancia nacional representa el resultado de un proceso de trabajo que atravesó distintas etapas de la feria, con el compromiso de estudiantes, docentes y comunidades educativas. Además de compartir sus producciones con representantes de otras provincias, la delegación salteña tendrá la oportunidad de intercambiar experiencias y poner en valor el conocimiento construido en las aulas.

La convocatoria en Villa Giardino marcará el cierre del calendario de encuentros feriales nacionales de 2026.

Los proyectos de las distintas provincias participantes pueden conocerse a través del sitio oficial de las Ferias de Educación: https://ferias.educacion.gob.ar/