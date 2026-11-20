Con vigencia para mañana sábado, desde las 00 hasta las 06, el Servicio Meteorológico informa una alerta amarilla para Anta, General Güemes, La Candelaria, Metán, Rosario de la Frontera, General José de San Martín, yungas de Iruya, de Orán, de Santa Victoria y Rivadavia.

El área será afectada por tormentas, algunas fuertes o localmente severas. Las mismas podrán estar acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas intensas. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 mm, que pueden ser superados en forma puntual.

Recomendaciones

*Permanecer en construcciones cerradas como casas, escuelas, edificios públicos.

*Desconectar, mantenete alejado de artefactos eléctricos y evitá el uso de teléfonos con cable.

*Evitar bañarte, lavarte las manos y lavar ropa o platos durante la tormenta dado que las cañerías de agua pueden conducir la electricidad de los rayos.

*En áreas rurales alejarse de animales de gran porte.

*Evitar permanecer en lugares elevados.

*Mantenerse alejado de conductores eléctricos como alambrados o verjas. Evitar refugiarse debajo de árboles o estructuras metálicas. Al aire libre, la mejor protección es permanecer en cuclillas con la cabeza gacha y taparse los oídos.

*Evitar permanecer en cuerpos de agua, piletas, mar o ríos.

*Evitar realizar actividades al aire libre.

*Tener siempre a mano una linterna.

