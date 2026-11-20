El Ministerio de Seguridad, a través de la Policía de Salta, continúa trabajando en la lucha contra el narcotráfico y el narcomenudeo en la provincia. En ese marco, la Dirección General de Drogas Peligrosas llevó adelante el procedimiento por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737, bajo la dirección de la Fiscalía Federal de Tartagal.

El operativo se registró durante un control a un transporte de larga distancia que circulaba desde Tartagal hacia Salta. En ese contexto, los efectivos identificaron a dos pasajeros que transportaban diez envoltorios con sustancia amarillenta que, luego de las pruebas correspondientes, dio resultado positivo para cocaína. El pesaje total fue de 9,680 kilogramos. Ambos fueron detenidos.

En continuidad con la investigación, se concretaron dos allanamientos en domicilios de Tartagal, donde se secuestraron otros 1,940 kilogramos de cocaína, entre marihuana. Además, se encontraron seis celulares, dinero en efectivo y elementos para fraccionamiento.

En total, se incautaron 11,620 kilogramos de droga, equivalentes a 93.104 mil dosis de estupefacientes. Por el hecho, dos personas quedaron detenidas.

La investigación estuvo a cargo de la fiscal federal Lucía Orsetti, titular de la Fiscalía Federal de Tartagal, y fue ejecutada por la Sección Investigaciones Complejas contra la Narcocriminalidad de Salvador Mazza y Tartagal.