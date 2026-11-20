El Ministerio de Salud Pública informa datos proporcionados por la Dirección General de Coordinación Epidemiológica sobre diferentes patologías que se encuentran bajo su vigilancia hasta la semana epidemiológica (SE) 44, comprendida entre el 1 y el 7 de noviembre.

Enfermedades dermatológicas de interés sanitario (EDIS)

En Salta se notificaron 23 casos de leishmaniasis cutánea humana desde el inicio de 2026. Durante la última SE, hubo un nuevo caso.

Del total de diagnosticados, 18 corresponden a personas residentes en el departamento Orán, es decir el 78,3%, y cinco, en San Martín, lo que representa el 21,7%.

La leishmaniasis cutánea es una enfermedad causada por parásitos, los cuales se transmiten al ser humano mediante la picadura de diferentes especies de insectos flebótomos.

Esta patología afecta principalmente la piel y las membranas mucosas. Por lo general, las lesiones cutáneas se desarrollan en el lugar donde ocurrió la picadura del flebótomo. En algunos casos, las lesiones también pueden afectar las membranas mucosas.

Para prevenirla, es importante mantener el terreno libre de malezas, corrales y basura; utilizar repelentes para insectos y mosquiteros; y usar ropa manga larga y jeans, además de aplicarse repelente, al transitar por zonas con mucha vegetación.

Además, hasta la SE 44, se registraron las siguientes EDIS:

· No se han notificado nuevos casos de leishmaniasis mucocutánea humana. Acumulado: 8 casos.

· No se registraron nuevos casos de leishmaniasis visceral humana. Acumulado: 3 casos.

· Hubo un nuevo caso de lepra. Acumulado: 13 casos

· No se notificaron nuevos casos de micosis profunda. Acumulado: 1 caso

Enfermedades transmitidas por mosquitos

No se confirmaron casos de dengue desde el inicio de la Vigilancia Epidemiológica de Síndrome Febril Agudo Inespecífico 2026-2027.

Actualmente hay 132 sospechosos con síntomas compatibles notificados, de los cuales 100 se descartaron mediante pruebas de laboratorio y 30 están en estudio. Además, son 2 los probables.

Por otra parte, hasta la SE 44 se notificó 1 positivo para chikungunya en la provincia, en el departamento Orán con nexo epidemiológico en Bolivia.

Hepatitis Virales

No se registraron nuevos casos durante la SE 44. El acumulado anual es de 14 positivos, todos diagnosticados por laboratorio.

De ellos, se han notificado 4 en el departamento Capital, 1 en Cafayate, 8 en San Martín y 1 en Rivadavia.

Actualmente hay 2 en estudio y 23 fueron descartados.

Intoxicación por monóxido de carbono

En la última SE no hubo nuevos casos en la provincia. El acumulado es de 77, pertenecientes a los departamentos Capital (66), Cerrillos (4), La Candelaria (3), General Güemes (2), Rivadavia (1) y Rosario de Lerma (1).

Los rangos etarios más afectados son los niños, representando el 23,2% de los positivos; adultos de 25 a 34 años con el 21,9% y adolescentes con el 20,5%.

Enfermedades Transmitidas por Alimentos (ETA)

· Salmonelosis: No se han notificado nuevos casos de esta enfermedad causada por bacterias del género salmonella en la última semana. El acumulado del año es de 31.

· Botulismo: No se registraron casos.

· Botulismo del lactante: No se notificaron nuevos casos. Acumulado: 3

· Síndrome Urémico Hemolítico: No se registraron nuevos casos. Acumulado: 3 casos.

· Diarrea aguda: se registraron 1031 casos en la SE 44. El acumulado de casos es de 47.228

Virus respiratorios

En la última semana se registraron las siguientes infecciones respiratorias agudas:

· Enfermedades Tipo Influenza: 536 casos – Acumulado: 27.863

· Bronquiolitis en menores de 2 años: 182 casos – Acumulado: 6913

· Neumonía: 148 casos – Acumulado: 7553

· COVID-19: Hubo 1 nuevo caso - Acumulado: 25

La jefa del programa de Sala de Situación, Rocío Corrales, explicó que las enfermedades tipo influenza que circulan en Salta son influenza A y B, parainfluenza, virus sincicial respiratorio, metapneumovirus, rinovirus y adenovirus.

Además, informó que en la última semana epidemiológica hubo 25 pacientes hospitalizados, de los cuales uno requirió internación en cuidados intensivos.

No se registraron nuevas defunciones por enfermedades respiratorias en la provincia. El acumulado de fallecimientos es de 2.

Enfermedades zoonóticas

· No hubo nuevos casos de araneismo en la última SE. Acumulado: 21 casos

· Se han notificado 13 nuevos casos de picadura de alacrán. El acumulado, en lo que va del año, es de 367 casos

· Hubo un nuevo caso de ofidismo, de la especie yarará. Acumulado: 63 casos

· Se han notificado 27 casos de mordeduras de perro, lo que se considera accidente potencialmente rábico (APR), 18 en el departamento Capital, 7 en Orán y 2 en San Martín. El acumulado, en lo que va del año en APR es de 849 casos.

· No se registraron nuevos casos de brucelosis. Acumulado 3 casos

· Se registraron 2 nuevos casos de leishmaniasis visceral canina. Acumulado: 42 casos

· Se notificaron 2 nuevos casos de hidatidosis. Acumulado: 34 casos

· No se notificaron nuevos casos de hantavirosis. Acumulado: 23 casos

· No se registraron nuevos casos de rabia animal. Acumulado: 1 caso

· No hubo casos de psitacosis.

· No hubo casos de leptospirosis. Acumulado: 2 casos