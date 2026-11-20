El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, destituyó el jueves al director nacional de ciberseguridad de la Casa Blanca, Sean Cairncross, pocos días después de que una serie de fallas tecnológicas afectaran al transporte aéreo, al sector bancario y a los sistemas de seguridad nacional.

En un contexto en el que la Administración Trump fue objeto de críticas generalizadas en los últimos días, el mandatario designó a Kirsten Davies, actual directora de información del Departamento de Defensa, como nueva directora. Asimismo, el cargo requiere la confirmación del Senado.

Una interrupción a escala global afectó a cientos de millones de usuarios de Microsoft, mientras que errores en las comunicaciones provocaron que se dejaran en tierra vuelos a nivel nacional, lo que perturbó cerca de 20.000 vuelos en todo el país.

Además, miles de clientes informaron de dificultades para acceder a sus cuentas en línea en varios de los principales bancos estadounidenses, y la red de comunicaciones interna utilizada por la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, de carácter altamente confidencial, quedó fuera de servicio.

Cairncross, quien dirigía la Oficina Nacional de Ciberseguridad desde agosto de 2025, en marzo de este año publicó una estrategia nacional de ciberseguridad que daba prioridad a las medidas ciberofensivas.