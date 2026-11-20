En el marco del lanzamiento de la Fiesta Nacional del Deporte —que se desarrollará en la capital salteña del 4 al 8 de diciembre—, la Municipalidad de Salta acompañó la presentación oficial de la 25ª edición del Seven de las Nubes.

El histórico torneo, organizado por Universitario Rugby Club, celebrará sus 25 años de trayectoria con la participación de delegaciones de distintos puntos del país en las modalidades de rugby seven y hockey seven.

Al respecto, el titular de la Agencia Salta Deportes, Ezequiel Barraguirre, destacó el impacto turístico y deportivo que tendrá la agenda de diciembre para la ciudad: «En este marco de la Fiesta Nacional del Deporte vamos a tener también los 25 años del Seven que organiza Universitario, tanto en rugby como en hockey; es un esfuerzo de mucha gente a lo largo del tiempo que vamos a celebrar entre todos».

Asimismo, el funcionario señaló que, con la realización de disciplinas y competencias como el Mundialito de Clubes, Milla Urbana, triatlón, biatlón, trepada al cerro, básquet 3×3 y béisbol 5, se espera la llegada de más de 12.000 visitantes.

Por su parte, el presidente de la Unión de Rugby de Salta, Alejandro Pavón, resaltó la articulación institucional y el respaldo de los patrocinadores para las Copas de Oro, Plata y Bronce. Además, invitó a toda la comunidad a participar: «Es una organización muy grande por parte del Club Universitario apoyado por la Municipalidad de Salta, y una hermosa oportunidad para mostrar nuestra provincia y la disciplina del rugby. En esta oportunidad no se va a cobrar entrada para que todo el mundo pueda asistir de forma gratuita, porque el seven es una fiesta y se vive como tal».

A su turno, la jugadora de Universitario Rugby Club, Naiara Moreno, expresó el entusiasmo que se vive dentro de la institución de cara a la jornada central del sábado 5 de diciembre: «Es un evento muy lindo que a nivel club nos une porque estamos todos trabajando, tanto hockey como rugby, esperando que llegue la fecha con mucha expectativa».

Finalmente, desde la organización remarcaron que el predio contará además con patio de food trucks, juegos y activaciones de marcas para disfrutar en familia durante todo el día, cerrando con grandes fiestas el sábado y domingo cuyas entradas ya se encuentran a la venta a través de plataformas digitales.