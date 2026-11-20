Antes de leer y escribir, o de saber atarse los cordones, muchos chicos ya saben cómo desbloquear un celular, elegir un video y pasar de una aplicación a otra. Cada vez más, las pantallas suelen “llenar” el tiempo de aburrimiento o de juego, ya sea en una sala de espera, durante un viaje en auto o mientras los adultos realizan otras tareas en casa.

Esa escena cotidiana tiene su correlato en los datos: en la Argentina, el 37% de los niños de 4 años ya usa un teléfono móvil, propio o de otra persona. A los 12 años, la proporción llega al 87%.

El acceso temprano, advierten especialistas, no supone que chicos y adolescentes cuenten con las herramientas cognitivas necesarias para desenvolverse de forma segura en los entornos digitales.

Los datos surgen del informe “Conectados y en riesgo”, elaborado por el Observatorio del Desarrollo Humano y la Vulnerabilidad del Instituto de Ciencias para la Familia de la Universidad Austral, en el marco del Día Mundial de la Infancia, que se conmemora hoy 20 de noviembre.

“Buena parte de la infancia y la adolescencia ya transcurre en entornos digitales: el celular llega antes de los 10 años y las redes, antes de la edad mínima que fijan las plataformas”, advierten las autoras del informe que aborda la expansión temprana de la vida digital y los problemas que pueden atravesar chicos y adolescentes.

“El celular dejó de ser un objeto de adultos y pasó a formar parte de la crianza cotidiana. Aparece muchas veces como un recurso para calmar, entretener o ganar un rato de tranquilidad”, señaló a Infobae la doctora en psicología Victoria Bein, coautora del informe.

El trabajo, elaborado por Bein junto a las investigadoras María Sol González y María del Rosario Romero Victorica, reúne la información más reciente disponible sobre el uso de dispositivos por parte de niñas, niños y adolescentes en la Argentina. Combina datos publicados por organismos públicos e internacionales con cálculos propios. El análisis busca responder cómo usan la tecnología los chicos, a qué riesgos se exponen y de qué modo esos riesgos se relacionan con la salud mental.

Entre las fuentes procesadas figura el módulo de Acceso y Uso de Tecnologías de la Información y la Comunicación de 2024 de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH-MAUTIC). Para ese apartado, procesaron datos de 2024, con una base de 9.554 niños y adolescentes de entre 4 y 17 años residentes en 31 aglomerados urbanos. Ese análisis permitió reconstruir el uso de internet y celulares por edad simple, una desagregación que no aparece en los resultados habitualmente publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

El celular aparece en la infancia antes de que llegue el teléfono propio

El estudio no plantea que ese 37% de chicos de 4 años tenga un teléfono propio. Mide, en cambio, el uso de un dispositivo, incluso prestado o compartido. Esa diferencia ayuda a entender que el vínculo con las pantallas puede empezar bastante antes del momento en que una familia entrega el primer celular.

El mayor incremento ocurre entre los 11 y los 12 años, cuando el uso aumenta 11 puntos porcentuales, en coincidencia con la transición a la escuela secundaria. Para las autoras, el dato coincide con una etapa en la que se amplían la autonomía, la interacción con pares y las demandas de conexión.

Entre los 9 y los 17 años, el 95% tiene celular propio con internet y la edad promedio en que un niño recibe su primer teléfono móvil es a los 9,6 años, de acuerdo con la encuesta Kids Online Argentina 2025, de Unicef y Unesco.

A la vez, el 79% de los menores de 13 años usa redes sociales, pese a que esa es la edad mínima que establecen varias plataformas. Ante la consulta de Infobae, Bein sostuvo que la irrupción temprana del teléfono modificó actividades cotidianas de la infancia: “El aburrimiento, la espera y el juego libre, que son claves para el desarrollo, hoy se llenan rápidamente con una pantalla”, afirmó.

La especialista planteó que justamente esos momentos son la piedra angular para la construcción de la atención sostenida, es decir, la capacidad de concentrarse durante un tiempo prolongado.

Los contenidos de estímulo rápido y recompensa inmediata no entrenan esa habilidad y acostumbran al cerebro a cambiar de foco con frecuencia. Por eso, indicó, el uso temprano e intensivo de pantallas se asocia con más dificultades de atención.

La conexión es casi universal, pero la brecha persiste para estudiar

El celular es el dispositivo de uso más extendido en la infancia y la adolescencia: la conectividad está casi garantizada, pero no así los recursos para aprender. El 39% de niños y adolescentes no tiene computadora en su hogar para estudiar. En los hogares de nivel socioeconómico bajo, ese porcentaje asciende al 69%.

La diferencia importa porque el teléfono permite estar conectado, pero no reemplaza por completo a una computadora para leer, escribir, investigar o realizar trabajos escolares. El informe ubica esa distancia como parte de una desigualdad digital que ya no se explica solo por la conexión a internet.

“La brecha digital ya no es tener o no tener celular: el 95% de los chicos tiene uno. La brecha es contar con herramientas para aprender”, dijo a Infobae María Sol González, coautora del informe. “Los chicos más pobres están igual de conectados, pero con un dispositivo pensado para consumir contenido más que para estudiar o producir. Es una desigualdad menos visible, pero muy profunda”.

El informe también advierte que el debate no debería reducirse a contar horas frente a una pantalla. No hay una medición nacional y comparable sobre tiempo de uso de celular. Sí hay datos sobre consecuencias que los propios adolescentes vinculan con su permanencia online: entre los 12 y los 17 años, el 51% dijo haber tenido al menos una consecuencia en el último año.

El 30% señaló que le fue peor en la escuela; el 24% intentó usar menos el celular, internet o videojuegos y no pudo; el 20% dijo que dejó de comer o dormir por ese motivo, y el 13% mencionó conflictos con familiares o amigos. Esos resultados describen percepciones y experiencias declaradas, no diagnósticos clínicos.

“Los chicos llegan a la adolescencia con hábitos ya instalados y con poca práctica de autorregulación”, explicó Bein a Infobae. “Los propios adolescentes lo reconocen: la mitad tuvo al menos una consecuencia negativa por el uso de pantallas en el último año”.

“Cuando las pantallas le quitan horas al sueño, al juego, a la lectura y a la conversación, se resienten habilidades que se construyen durante toda la infancia, como la atención, la memoria, la regulación emocional y la capacidad de planificar y sostener un esfuerzo”, añadió. “Son la base para aprender”.

También pidió leer con cautela el cruce entre salud mental y vida digital. Entre los chicos que atraviesan una situación emocional adversa, el 35% reconoce dos o más usos problemáticos de pantallas, frente al 12% de quienes dicen sentirse bien. “Son asociaciones, no causas, pero muestran que el malestar emocional y la vida digital están profundamente entrelazados”, señaló.

Los contenidos que aparecen en las pantallas también muestran diferencias de género

La exposición a publicaciones potencialmente dañinas ocupa otro de los capítulos centrales del informe. Entre los adolescentes de 12 a 17 años, el 67% dijo haber visto contenidos sobre cómo adelgazar o modificar el cuerpo y el 64%, sobre promesas de ganar dinero fácilmente. Más de la mitad estuvo expuesto a mensajes discriminatorios, imágenes violentas o contenidos sobre consumo de alcohol y drogas.

Los indicadores más sensibles aparecen en las publicaciones sobre autolesiones y suicidio. El 31% declaró haber visto formas de lastimarse y el 27%, contenidos de personas que hablaban sobre maneras de quitarse la vida. El informe aclara que la exposición a esas publicaciones no permite concluir, por sí sola, que hayan provocado un daño psicológico.

La distribución tampoco es igual para todos. Las adolescentes mujeres registraron una mayor exposición a contenidos vinculados con la delgadez, las autolesiones y el suicidio; entre los varones, la exposición a contenidos sexuales fue más frecuente.

Las apuestas empiezan temprano y el contacto con desconocidos crece con la edad

Las apuestas con dinero, prohibidas para menores de edad, también forman parte del mapa. Según el estudio nacional de Sedronar de 2025 citado por el informe, el 26,2% de los estudiantes secundarios apostó dinero en el último año y el 20,5% lo hizo por internet. La edad más frecuente para la primera apuesta fue 13 años.

El fenómeno presenta una diferencia marcada por género: el 35,3% de los varones apostó dinero, frente al 17,7% de las mujeres. Entre quienes apostaron online, el 15,5% lo hacía algunas veces por semana o todos los días.

El relevamiento también incorpora situaciones de contacto con desconocidos. Entre los adolescentes de 15 a 17 años, el 44% se encontró en persona con alguien que había conocido en internet. Según las respuestas de los chicos, el 3% de esos encuentros fue con una persona adulta, una proporción que proyectada al total equivale a unos 40.500 niños y adolescentes de 9 a 17 años.

Las autoras subrayaron que las cifras disponibles no alcanzan para estimar la magnitud nacional del grooming: los registros judiciales miden causas, no víctimas, y no existe una estadística pública que reúna todo el país.

El ciberacoso se asocia con malestar y el acompañamiento adulto aparece como protección

El informe propone leer los riesgos digitales en relación con la salud mental, sin atribuirles una causalidad automática. Para eso utiliza, entre otras fuentes, la Encuesta Mundial de Salud Escolar de 2018, la última medición nacional que permite cruzar acoso, vínculos familiares y conductas suicidas.

En ese relevamiento, el 21,8% de los adolescentes de 13 a 17 años había sufrido ciberacoso en el último año. Entre ellos, el 38,2% declaró haber pensado seriamente en suicidarse y el 26,7% dijo haberlo intentado. Las proporciones fueron menores entre quienes no reportaron ciberacoso: 16,8% y 11,7%, respectivamente.

Son asociaciones estadísticas, no una prueba de que el acoso digital cause por sí solo una conducta suicida. El informe muestra, además, que la soledad, el acoso presencial y el consumo de alcohol o marihuana pueden acumularse como factores de riesgo.

Uno de los hallazgos que las investigadoras destacan es la relación con los adultos. Entre víctimas de ciberacoso que sentían que sus padres comprendían sus problemas, el 24,9% había pensado seriamente en suicidarse, frente al 44,7% entre quienes no percibían esa comprensión.

“Acompañarlos no es solo poner reglas: es interesarse por su vida digital y entender lo que significa para ellos”, planteó Bein. La búsqueda de ayuda escolar frente a episodios de violencia digital es todavía excepcional. La presencia adulta también se asocia con menos conductas de riesgo online. Entre los adolescentes cuyos padres aconsejan, explican, establecen reglas y regulan los tiempos de uso, el 29% presenta dos o más conductas de riesgo. La cifra sube al 46% cuando esa mediación es débil o inexistente.

Sin embargo, las reglas familiares disminuyen a medida que los chicos crecen. El 72% de quienes tienen entre 9 y 11 años dijo tener pautas sobre qué puede hacer en internet; entre los 15 y los 17 años, el porcentaje baja al 36%.

María del Rosario Romero Victorica, otra de las autoras, vinculó esa caída con dos factores: la autonomía legítima de los adolescentes y la percepción de muchos adultos de que el universo digital los supera. “Los datos muestran que se retiran justo cuando más se los necesita”, remarcó a Infobae.

La investigadora planteó que, en esa etapa, el diálogo debe reemplazar a la lógica de control. “Hay que interesarse por lo que ven, con quién hablan y cómo se sienten, sin juzgar. Ese vínculo es el que protege”, afirmó.

El informe recomienda postergar la entrega del celular propio, promover acuerdos familiares claros y abrir conversaciones tempranas sobre los contenidos que circulan en las plataformas, las apuestas, la privacidad y el contacto con desconocidos. También plantea que las escuelas incluyan la educación digital desde la primaria y que las plataformas refuercen la verificación de edad y las protecciones por defecto.

