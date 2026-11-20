Cristian “Pity” Álvarez fue condenado a 12 años de cárcel por el asesinato de Cristian Maximiliano Díaz, ocurrido en julio de 2018 en Villa Lugano.

La audiencia arrancó antes del mediodía en el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 29 de la Ciudad de Buenos Aires. “Me pareció excesivo el alegato del fiscal”, dijo en sus últimas palabras el músico.

“Yo me senté, di una declaración amplia de lo que me pasó. No empecé por el hecho, empecé antes para que ustedes entendieran lo que se siente estar acorralado y vivir una vida marginal. Dejo en manos de la Justicia la sentencia del tribunal”, cerró en su breve intervención por Zoom.

El tribunal, integrado por los jueces Juan Ramos Padilla, Gustavo Goerner y Hugo Navarro, deberá resolver si condena o absuelve al exlíder de Viejas Locas e Intoxicados, acusado de homicidio agravado por el uso de arma de fuego y portación ilegítima de arma de uso civil.

En los alegatos finales, el fiscal Sandro Abraldes solicitó una pena de 18 años y 6 meses de prisión. Para sostener su acusación, aseguró que el músico comprendía la criminalidad de sus actos y descartó que hubiera actuado en legítima defensa. Además, pidió que sea detenido de manera inmediata una vez que finalice su internación involuntaria.

En los alegatos finales, el fiscal Sandro Abraldes solicitó una pena de 18 años y 6 meses de prisión. Para sostener su acusación, aseguró que el músico comprendía la criminalidad de sus actos y descartó que hubiera actuado en legítima defensa. Además, pidió que sea detenido de manera inmediata una vez que finalice su internación involuntaria.

La defensa, a cargo de los abogados Javier Baños y Sebastián Queijeiro, reclamó la absolución del cantante al sostener que actuó en legítima defensa. De manera subsidiaria, pidió que sea condenado por exceso en la legítima defensa, una figura que contempla una pena máxima de cinco años de prisión.

Durante su extenso alegato, Baños también cuestionó la capacidad de Álvarez para afrontar el proceso judicial y pidió la nulidad de la pericia del Cuerpo Médico Forense que permitió que el debate continuara.

El músico permanece internado de manera involuntaria en la clínica psiquiátrica Solar Colonial, ubicada en Castelar, por disposición de la Justicia civil.

La medida había sido ordenada por un plazo de 90 días, luego de que los profesionales que lo evaluaron advirtieran un riesgo para sí mismo y para terceros.