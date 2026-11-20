Los mercados argentinos atraviesan una nueva jornada de incertidumbre. Este viernes, el riesgo país superó nuevamente la barrera de los 1.000 puntos y llegó a las 1.025 unidades, impulsado por la caída de los bonos de la deuda pública, que registraron bajas superiores al 3%.

La tendencia negativa se da en un contexto de deterioro de los mercados internacionales y de creciente cautela por parte de los inversores respecto del futuro de los activos vinculados a la inteligencia artificial.

Riesgo país y bonos argentinos

Los títulos de deuda argentina profundizaron las pérdidas durante la jornada, lo que llevó al indicador elaborado por JP Morgan a alcanzar los 1.025 puntos, luego de haber tocado un máximo de 1.038 unidades.

El economista jefe de Ecoanalytics, Santiago Casas, explicó que parte de la caída responde a las expectativas políticas de cara al próximo año. Según señaló, los inversores también evalúan quién estará a cargo del pago de la deuda en los próximos cinco o diez años y la incertidumbre sobre la continuidad de las políticas económicas.

Por su parte, el analista financiero Javier Timerman adjudicó el escenario a un fuerte shock externo que afecta a los mercados globales. También consideró que este tipo de episodios no será el último.

El MERVAL

El índice S&P Merval comenzó la rueda con una caída superior al 2%. Sin embargo, con el avance de las operaciones logró cambiar de tendencia y, al promediar la jornada, registraba una suba del 0,4%.

Distinto fue el comportamiento de las acciones argentinas que cotizan en Wall Street a través de los ADRs, que continuaban operando con mayoría de resultados negativos.

La inteligencia artificial

Entre los factores que explican el mal desempeño de los activos, fuentes del mercado señalaron el escepticismo de los inversores sobre las perspectivas de las empresas vinculadas al desarrollo de la inteligencia artificial.

En ese escenario, la salida al mercado de Anthropic no habría sido suficiente para revertir las expectativas negativas.

El dólar

En paralelo, las cotizaciones del dólar registraron nuevos movimientos. El Banco Nación ubicó el tipo de cambio oficial en $1.545 para la compra y $1.595 para la venta, acercándose a los $1.600.

En el mercado mayorista, la divisa avanzaba hasta los $1.566 para la compra y $1.575 para la venta.

Por su parte, el dólar blue se mantenía por encima de los $1.600, con valores de $1.630 para la compra y $1.650 para la venta.