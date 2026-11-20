La fiscal penal 1 de Orán, Daniela Murúa, dirige una investigación ante el incendio de magnitud registrado en las dependencias de ARCA y Aduana, que incluye oficinas y depósito de mercadería secuestrada por fuerzas federales en zona de frontera, donde no se registraron personas lesionadas, pero si daños materiales de consideración.

Tras el reporte del siniestro, desde la Fiscalía se dispuso la intervención de personal de Criminalística en el lugar, el relevamiento de cámaras de seguridad y de testigos.

La fiscal señaló que espera los resultados de los informes de Criminalística y de Bomberos, a fin de determinar el origen del foco ígneo.