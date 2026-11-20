Orán: Se investiga el origen del incendio en el predio de ARCA
Es ante el siniestro registrado el pasado martes 27 de octubre en el edificio y depósito de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA, ex AFIP) en la ciudad San Ramón de la Nueva Orán, ubicado sobre avenida Palacios al 800.
Salta Hoy
20 / 11 / 2026
La fiscal penal 1 de Orán, Daniela Murúa, dirige una investigación ante el incendio de magnitud registrado en las dependencias de ARCA y Aduana, que incluye oficinas y depósito de mercadería secuestrada por fuerzas federales en zona de frontera, donde no se registraron personas lesionadas, pero si daños materiales de consideración.
Tras el reporte del siniestro, desde la Fiscalía se dispuso la intervención de personal de Criminalística en el lugar, el relevamiento de cámaras de seguridad y de testigos.
La fiscal señaló que espera los resultados de los informes de Criminalística y de Bomberos, a fin de determinar el origen del foco ígneo.