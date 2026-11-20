Por el Ministerio Público intervino el fiscal penal 2 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Daniel Espilocín. La defensa del imputado es ejercida por Marcelo Arancibia.

En sus consideraciones, el juez valoró que los peligros procesales subsisten. Remarcó que la seriedad del delito endilgado y la eventual severidad de la pena podrían llevar al acusado a eludir la acción de la justicia.

Por todo ello, el juez consideró que la medida menos gravosa propuesta (arresto domiciliario) no alcanzaba para neutralizar los riesgos procesales descriptos.

Al ordenar la continuidad de la medida del encarcelamiento preventivo, valoró además los riesgos procesales concretos mencionados por el Ministerio Público y la inminencia del proceso, que podría culminar con una sentencia de prisión perpetua (pena establecida para el homicidio agravado).

El magistrado remarcó que la prisión preventiva es justificada, cuenta con respaldo constitucional y tiende a la efectiva realización del proceso penal. Explicó que esta medida cautelar no se emplea como un fin en sí mismo, sino que su legitimidad surge de una razón instrumental. También aclaró que lo resuelto no afecta el estado de inocencia del imputado ni su derecho a la defensa.

Respecto al plazo del seis meses solicitado por el Ministerio Público para la continuidad de la medida cautelar, el juez estimó razonable una duración de tres meses, circunstancia que podrá ser revisada en la audiencia de control de acusación.