El Gobierno de la Provincia pone en marcha PreSalta, el Programa de Incentivo a la Demanda Turística para la temporada de verano 2027. La iniciativa se lleva adelante a través del Ministerio de Turismo y Deportes, en el marco de IMPULSO SALTA con el objetivo de promover la planificación anticipada de los viajes, incentivar las reservas y generar un mayor movimiento económico en los destinos turísticos de la provincia.

La propuesta se enmarca en la política de Estado que lleva adelante el gobernador Gustavo Sáenz destinada a fortalecer el turismo como actividad estratégica para el crecimiento y el desarrollo económico de Salta.

A través de PreSalta, tanto los residentes de Salta como los turistas, mayores de 18 años, que visiten la provincia podrán acceder a un reintegro equivalente al 50% del monto de sus compras anticipadas de servicios turísticos en prestadores adheridos, con un máximo de $150.000 por persona. Ese beneficio, de carácter indivudual, podrá utilizarse durante el verano para realizar nuevos consumos en establecimientos incorporados al programa.

El registro de viajeros estará disponible desde el 20 de noviembre de 2026. Hasta el 13 de diciembre, quienes deseen participar podrán adquirir servicios de alojamiento hotelero y parahotelero, paquetes de agencias de viajes, excursiones y actividades de turismo activo ofrecidos por prestadores adheridos. Las compras deberán estar pagadas y contar con el comprobante correspondiente.

Para acceder al beneficio será necesario crear una cuenta en la plataforma oficial de PreSalta, validar la identidad a través de Mi Argentina, declarar los datos del viaje y cargar los comprobantes de compra. Una vez verificada la documentación, se acreditará un reintegro equivalente al 50% del importe elegible, hasta alcanzar el límite de $150.000 por persona. Las facturas deberán estar emitidas a nombre de quien solicita el beneficio y cumplir con las condiciones establecidas por el programa.

La segunda etapa se desarrollará entre el 4 de enero y el 5 de marzo de 2027. Durante ese período, los viajeros podrán utilizar el beneficio en establecimientos adheridos de la provincia. Entre los rubros habilitados se encuentran alojamientos, agencias de viajes, excursiones, turismo activo, gastronomía, museos, bodegas, atractivos turísticos, alquiler de vehículos y artesanías, entre otros.

El beneficio se utilizará mediante MODO, a través de pagos con código QR, y estará disponible a nombre de cada persona beneficiaria. Es de carácter personal y no puede retirarse en efectivo ni transferirse, y que deberá utilizarse dentro del período de vigencia del programa.

Los residentes salteños accederán al beneficio al contratar los servicios turísticos para visitar un destino, distinto a su lugar de origen.

Toda la información sobre el funcionamiento, los requisitos, los prestadores adheridos y las condiciones para acceder al beneficio se encuentra disponible en https://www.presalta.ar, donde también se podrá realizar el registro y gestionar la participación en el programa.

