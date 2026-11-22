Franco Colapinto volvió a ser protagonista en la Fórmula 1. El piloto argentino finalizó sexto en el Gran Premio de Las Vegas, igualó su mejor resultado histórico en la categoría y consiguió una importante cosecha de puntos para Alpine.

La escudería francesa también tuvo motivos para celebrar gracias al quinto puesto de Pierre Gasly. Entre ambos pilotos sumaron 18 puntos, en una carrera que tuvo como ganador al neerlandés Max Verstappen, mientras que Lando Norris y Oscar Piastri, de McLaren, completaron el podio.

Una largada que lo metió en la pelea

Colapinto partió desde la octava posición, luego de que Liam Lawson tuviera que largar desde los boxes por un inconveniente con su monoplaza durante la previa.

El argentino aprovechó la oportunidad con una excelente salida. En los primeros metros superó a su compañero Gasly y al Mercedes de Andrea Kimi Antonelli, para avanzar posiciones y acercarse a los principales protagonistas de la competencia.

Durante la carrera tuvo que lidiar con el sobrecalentamiento de los neumáticos, una dificultad que complicó su ritmo y le exigió defenderse de los ataques de sus rivales. Sin embargo, logró recuperarse y protagonizó una de las maniobras más destacadas al superar a los dos McLaren en un mismo movimiento.

Una carrera con incidentes y cambios de posiciones

La competencia, pactada a 50 vueltas, tuvo varios momentos de tensión y constantes modificaciones en la clasificación.

En la vuelta 19, un incidente entre Rafael Câmara y Sergio Pérez obligó a ingresar al auto de seguridad. Colapinto perdió algunas posiciones durante su detención en boxes, pero consiguió mantenerse competitivo y no se alejó de la zona de puntos.

También hubo abandonos y problemas mecánicos que modificaron el desarrollo de la prueba. Arvid Lindblad debió retirarse con su Racing Bulls, mientras que Isack Hadjar perdió terreno luego de sufrir daños en el alerón delantero.

Finalmente, el argentino cruzó la bandera a cuadros en el sexto lugar, a 7,955 segundos de Verstappen, y volvió a conseguir uno de sus mejores resultados desde su llegada a la Fórmula 1.

Alpine se llevó 18 puntos de Las Vegas

El resultado representó una jornada muy positiva para Alpine. Colapinto aportó ocho puntos con su sexto puesto, mientras que Gasly sumó diez unidades al terminar quinto.

De esta manera, el equipo consiguió 18 puntos en el Gran Premio de Las Vegas, con sus dos pilotos entre los seis primeros de la clasificación.