Un impactante accidente vial se registró durante la mañana de este domingo en la rotonda Martina Silva de Gurruchaga, ubicada en el acceso al aeropuerto internacional Martín Miguel de Güemes. Una camioneta volcó y terminó dentro de la plazoleta central, mientras que su conductor resultó herido y debió ser trasladado al hospital.

El protagonista del siniestro fue un hombre de 35 años que viajaba solo en el vehículo. Tras el vuelco, recibió asistencia médica en el lugar y posteriormente fue derivado en ambulancia al hospital San Bernardo, donde los profesionales diagnosticaron que presentaba politraumatismos.

El conductor tenía alcohol en sangre

Según confirmó la Policía a El Tribuno, el hombre fue sometido a un control de alcoholemia que arrojó resultado positivo. Sin embargo, hasta el momento no se informó cuál fue la graduación de alcohol detectada.

En el lugar intervino personal de la Comisaría 9 de San Luis, junto con efectivos de Seguridad Vial y especialistas de Criminalística, quienes realizaron las pericias correspondientes para determinar cómo se produjo el accidente.

El tránsito estuvo restringido durante la mañana

El operativo también afectó la circulación vehicular en uno de los principales accesos al aeropuerto. Mientras se desarrollaban las tareas policiales y se trabajaba para retirar el rodado, inicialmente quedó habilitado únicamente el carril derecho.

Finalmente, antes de las 9, las autoridades lograron despejar el sector y restablecer la circulación en ambas calzadas.

Por el momento, se investigan las circunstancias que provocaron el vuelco. Tampoco se brindaron mayores precisiones sobre la evolución del estado de salud del conductor.