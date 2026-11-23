El Niño no da tregua y esta vez el temporal azotó al norte, provocando serias inundaciones en la localidad de Coronel Cornejo. Las intensas lluvias generaron complicaciones tanto en el centro de salud local, como en la circulación vehicular sobre la ruta nacional 34.

Uno de los sectores más afectados fue el centro de salud, donde el agua amenazaba con ingresar a las instalaciones y obligó a evacuar preventivamente a algunos pacientes. Ante la gravedad de la situación, intervino personal de Defensa Civil para intentar llevar adelante los traslados.

Las precipitaciones también provocaron importantes inconvenientes en la ruta nacional 34, donde el agua avanzó sobre la calzada y dificultó el tránsito de los vehículos que circulaban por la zona.

La intensidad de las lluvias transformó las banquinas en verdaderos ríos, una situación que refleja la magnitud del temporal que golpeó a esta localidad del norte salteño.

El episodio vuelve a poner en evidencia las complicaciones que generan las precipitaciones intensas en distintos puntos de la provincia, particularmente cuando la acumulación de agua afecta servicios esenciales, como la atención hospitalaria, y vías de comunicación fundamentales para la región.