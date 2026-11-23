El Ministerio de Seguridad, por medio de la Policía de Salta, llevó adelante una rápida intervención investigativa tras registrarse un robo en una escuela de la localidad de Embarcación. A partir de la denuncia radicada por la directora del establecimiento, efectivos de la Comisaría 1 iniciaron las averiguaciones para identificar a los involucrados y localizar los elementos sustraídos.

En pocas horas, el personal policial logró recuperar la totalidad de los elementos denunciados, que posteriormente fueron restituidos al establecimiento educativo. Entre los bienes recuperados se encontraban tres ventiladores y mercadería.

En el marco de las actuaciones, dos hombres de 26 y 27 años quedaron detenidos por la causa, mientras que otros dos, de 21 y 31 años, fueron demorados por encubrimiento.

Intervino la Fiscalía Penal de Embarcación, quedando los involucrados a disposición de la Justicia.