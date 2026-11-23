"Nadie puede decir que está todo asegurado, tratándose de clima y sobre todo del fenómeno de El Niño", indicó el especialista, y agregó que se vienen días con lluvias de intensidad dispar toda esta semana hasta los primeros días de diciembre, inclusive.

"Se puede ver en las imágenes satelitales la llegada de la lluvia a todo el territorio salteño, abriendo camino para un diciembre muy lluvioso", indicó Sierra.