Hoy lunes 23 de noviembre, en razón de cumplirse el feriado nacional por el Día de la Soberanía nacional, el servicio de transporte urbano de pasajeros sufrirá modificaciones en su diagrama de trabajo.

Los corredores urbanos y metropolitanos seguirán horarios similares a los de un día domingo. Los usuarios podrán seguir la localización de las unidades en circulación, a través de SAETA APP, disponible para celulares con sistema Android e iOS.

Tampoco estará habilitada la atención al público en los Centros de Atención al Usuario de SAETA, la que se retomará con normalidad el próximo martes 13 en horario habitual.