Los factores económicos y diplomáticos que rodearon el episodio, junto con el rol controvertido de Juan Manuel de Rosas en el siglo XIX, resultaron centrales para entender el sentido de esta conmemoración.

Durante la charla, Romero señaló que el episodio puede considerarse un hecho militar, una epopeya y una muestra de voluntad de defensa del territorio nacional, aunque requiere ser leído dentro de su contexto histórico.

Según lo planteado, las potencias europeas buscaban comercializar productos, navegar por los ríos, descargar mercaderías y comprar materias primas —en particular Inglaterra, ya consolidada como potencia industrial, y Francia, en carrera industrial—, mientras que el gobierno de la Confederación imponía trabas, levantaba vallas o decretaba bloqueos.

En 1845 se desarrolló el combate de Obligado en un recodo angosto del río Paraná, cerca de San Pedro, en la provincia de Buenos Aires. Allí, las fuerzas de la Confederación Argentina enfrentaron a una flota anglo-francesa para defender la soberanía fluvial mediante el tendido de cadenas. El combate se inició alrededor de las 8:00 y culminó cerca de las 20:00 del 20 de noviembre. Para intentar frenar el avance de los navíos extranjeros, se dispusieron lanchones y gruesas cadenas a lo ancho del río, según recordó Romero.

De acuerdo con el relato de la docente, la nave San Martín quedó comprometida al faltar el viento y terminó siendo abatida; el navío Fulton también resultó abatido, mientras que el Firebrand logró resistir, cortar las cadenas y continuar avanzando. Por ello, se sostuvo que en la práctica no hubo una victoria total ni se impidió por completo el ingreso al río, aunque sí existió una fuerte resistencia a cañonazos, el abatimiento de naves extranjeras y una "patriada" que conserva valor por el intento de defender la soberanía frente a potencias que bloquearon dos veces el puerto de Buenos Aires movidas por intereses económicos.

Tras el enfrentamiento, el conflicto pasó al plano diplomático, con negociaciones con delegados británicos y franceses y la firma de tratados de paz que derivaron en acuerdos comerciales.

Pese a los tratados y a la defensa territorial intentada, la presencia británica y francesa continuó con el tiempo y los lazos comerciales con Gran Bretaña se mantuvieron sólidos durante los siglos XIX y XX.

“Se resistió muy bien, pero la victoria no fue total”, remarcó.



