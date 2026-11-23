Gimnasia y Tiro y Tristán Suárez empataron sin goles en el último encuentro correspondiente a los cuartos de final de ida del Reducido de la Primera Nacional. Ante un gran marco de público en el estadio Michel Torino, el millonario no pudo convertirle al lechero. Para avanzar a semifinales solo le sirve ganar en condición de visitante en Ezeiza debido a que el conjunto de Buenos Aires tiene ventaja deportiva.

El encuentro marcó el cierre de los partidos de ida de esta instancia, que tendrá su definición en los compromisos de vuelta la próxima semana.

Foto: Prensa Oficial Gimnasia y Tiro