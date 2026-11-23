Los Infernales Vóley se consagraron campeones de la Copa Provincial “Gobierno de la Provincia de Salta" al ganar los tres partidos disputados este fin de semana. Concurrencia masiva.

El equipo dirigido por Marcos Milinkovic ganó 3 a 1 a Boca Juniors en el debut del certamen, el viernes pasado, dejando una imagen altamente positiva ante la masiva concurrencia de público en el estadio Polideportivo Delmi.

El sábado Los Infernales Vóley se impusieron a Tucumán y Gimnasia por 3 a 2 y cerraron el cuadrangular hoy con una victoria contundente ante Monteros Vóley de Tucumán por 3 a 0.

La titular de la Agencia Provincial Salta Deportes, Claudia Vásquez, entregó la copa “Gobierno de la Provincia de Salta” al capitán del equipo campeón Nicolás Martos, y al jugador salteño, que juega en Boca Juniors, Gastón Linares, le hizo un reconocimiento entregando una camiseta de infernales Voley .

Además, los hermanos cafayateños Moyano Rojas (Martino y Constantino) jugadores del Tucumán Monteros recibieron una casaca de Los Infernales.

Vásquez destacó el acompañamiento del público al equipo que representa a la Provincia y que en enero jugará la Liga Nacional de Vóley Masculino 2027.

“Continuamos trabajando fuertemente para que los salteños tengan eventos de élite. En 2027 vienen grandes cosas también en nuestra provincia”, indicó la funcionaria.

El entrenador Marcos Milinkovic hizo hincapié en el apoyo al equipo: “Es muy importante el acompañamiento del público que una vez más respondió colmando el Delmi y esperamos seguir en la puesta a punto para ser protagonistas en la LNV 2027”.

El director técnico de Boca Juniors, Gonzalo Barreiro, agradeció al Gobierno provincial por la invitación al cuadrangular. “Agradecemos la invitación de la Agencia Provincial Salta Deportes al torneo amistoso ya que nos sirve de preparación para lo que se viene. Recibimos el cariño de los salteños y de toda la familia del vóley salteño”, dijo.

El entrenador de Monteros Vóley, Leonardo Patti, agradeció la invitación al certamen en Salta y destacó el trabajo de Los Infernales. “Seguramente Salta será protagonista en la Liga Nacional y ojalá pueda lograr el ascenso. Salta necesita un equipo en la máxima categoría del vóley argentino y estoy convencido de que Milinkovic lo va a lograr. Debemos unirnos todo el NOA para seguir fortaleciendo nuestro deporte”.