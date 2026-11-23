El fiscal penal 2 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Daniel Espilocín, informó que en el marco de la investigación que lleva adelante por el homicidio de un adolescente de 13 años, solicitó orden de allanamiento y detención para los domicilios de dos mayores y dos menores identificados como sospechosos de haber tomado alguna intervención en el hecho.

Personal de la Unidad UGAP del Departamento de Investigaciones y Criminología del Cuerpo de Investigaciones Fiscales estuvo a cargo de los procedimientos y la audiencia de formalización de la investigación penal preparatoria, se realizará en las próximas horas, según señaló el fiscal Espilocín.

Cabe recordar que en la presente causa, se encuentra detenido con prisión preventiva, un hombre de 18 años, como presunto autor del delito de homicidio agravado por la participación de un menor de edad.

La intervención de la Fiscalía inició tras el reporte del fallecimiento de un adolescente de 13 años, ocurrido durante la madrugada del domingo 15 de noviembre en la zona del barrio Las Tunas, en el departamento de Cerrillos.

Según las primeras actuaciones, personal policial fue desplazado por el Sistema de Emergencias 911 ante un reporte de desorden en la vía pública. Al llegar, los efectivos encontraron a dos grupos enfrentándose con piedras y otros elementos.

Luego de dispersar a los involucrados, advirtieron que un adolescente se encontraba tendido en el suelo, inconsciente y con lesiones de gravedad.

El menor fue trasladado en ambulancia al hospital San Bernardo, donde posteriormente se constató su fallecimiento.

A partir de las tareas investigativas, que incluyeron relevamiento de testigos y análisis de cámaras de seguridad públicas y privadas, se estableció que la víctima habría asistido a una fiesta donde se produjo el enfrentamiento entre grupos antagónicos de los barrios Justicia y Las Tunas.