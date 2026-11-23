El Ministerio de Salud Pública llevará adelante del 24 de noviembre al 7 de diciembre las jornadas intensivas de "Puesta al Día de Vacunación" en todas las Áreas Operativas del territorio provincial.

La iniciativa tiene como objetivo central reforzar la protección comunitaria frente a enfermedades inmunoprevenibles y alcanzar coberturas superiores al 95% antes de finalizar el año. Si bien la convocatoria abarca a adolescentes, personas adultas y mayores de 65 años, los equipos sanitarios pondrán especial énfasis en la búsqueda activa y recuperación de esquemas en niños menores de un año, niños de un año y personas gestantes.

Durante las dos semanas de campaña, la atención se desarrollará tanto en centros de salud y hospitales como en espacios extramuros estratégicos —escuelas, clubes, merenderos y zonas de difícil acceso—, en articulación con municipios, universidades y organizaciones comunitarias. Las dosis incluidas en el Calendario Nacional de Vacunación se aplican de manera gratuita, sin necesidad de sacar turno ni presentar prescripción médica. Desde la cartera sanitaria recuerdan a las familias concurrir con el carnet de vacunación para verificar y registrar las dosis faltantes.

Vigencia actual del esquema: pentavalente, antipoliomielítica y transición a la hexavalente en 2028

Ante las recientes consultas de la comunidad vinculadas al anuncio nacional sobre la futura actualización del Calendario Nacional de Vacunación, la jefa del Programa de Inmunizaciones, Adriana Jure, aclara que hasta el año 2028 continúa plenamente vigente la aplicación de las vacunas pentavalente y antipoliomielítica inactivada (IPV - Salk) según el esquema actual.

Para garantizar la protección oportuna de los niños y niñas, las familias deben respetar el siguiente cronograma vigente:

A los 2 meses de edad: primera dosis de pentavalente y primera dosis de IPV (Salk).

A los 4 meses de edad: segunda dosis de pentavalente y segunda dosis de IPV (Salk).

A los 6 meses de edad: tercera dosis de pentavalente y tercera dosis de IPV (Salk).

A los 15 meses de edad: dosis de refuerzo de la vacuna pentavalente.

Al ingreso escolar (5 años / cohorte 2021): dosis de refuerzo de la vacuna IPV (Salk).

Asimismo, se informa que, conforme a la Resolución N.º 1567/2026 del Ministerio de Salud de la Nación, la vacuna hexavalente acelular se incorporará al Calendario Nacional de Vacunación recién a partir de 2028 y estará destinada exclusivamente a los niños y niñas nacidos desde el 1.º de enero de ese año. Esta nueva formulación permitirá reunir en una sola aplicación la protección contra seis enfermedades (difteria, tétanos, tos convulsa, hepatitis B, poliomielitis e infecciones por Haemophilus influenzae tipo b), simplificando el calendario con dosis a los 2, 4 y 6 meses y un refuerzo entre los 15 y 18 meses.

Por lo tanto, todos los niños y niñas nacidos hasta el 31 de diciembre de 2027 inclusive deben iniciar y completar sus esquemas en tiempo y forma con las vacunas pentavalente e IPV actualmente disponibles en todos los vacunatorios de la provincia.