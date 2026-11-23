Indicó que las principales preocupaciones de los salteños, según lo marcado en las encuestas, son la inseguridad y el endeudamiento de las familias.

“Les aseguro que hoy las noticias más leídas en los diarios y portales son cuándo se cobra el aguinaldo, por encima del tema político, por ejemplo”.

El encuestador, además, hizo un breve apartado sobre las promesas electorales y la imagen que deberían mostrar todos los candidatos, sin importar en qué elección se presenten.

“Ellos deberían mostrar empatía y conocimiento de las aflicciones de la gente”, indicó.

Agregó que Emilia Orozco hizo una muy buena carrera política hasta ahora, pero que si la gente comienza a darle la espalda a Milei, también le irá mal a ella. “Si Milei cae, ella también caerá”, concluyó.