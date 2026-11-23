La temática de los menores de edad y la nocturnidad vuelve al centro de la discusión, luego de conocerse las últimas inhabilitaciones y el descubrimiento de una aplicación con la cual los adolescentes falsifican sus DNI para ingresar a boliches de adultos.

Al respecto, el comisario Cristian Aguilera, jefe del área de prensa de la Policía de Salta, analizó la situación. La charla radial dejó en evidencia que la nocturnidad, en general, requiere un análisis profundo y un debate urgente con las autoridades.

"El punto del horario de cierre de los locales bailables también es muy importante", dijo Aguilera al referirse a los boliches para adultos.

"Si nosotros permitimos la extensión del horario del baile, también permitimos que se siga consumiendo alcohol en el interior del local y los problemas vienen luego en la calle", manifestó.



