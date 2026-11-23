Diego Santilli tendrá este miércoles una jornada clave en el Congreso. Desde las 15, el jefe de Gabinete concurrirá al Senado de la Nación para responder las inquietudes de los legisladores y exponer el informe de gestión que establece el artículo 101 de la Constitución Nacional. La presentación estará acompañada por un amplio temario que incluye cuestiones económicas, sociales y políticas.

Se tratará de su primera intervención ante la Cámara alta desde que asumió como ministro coordinador, el pasado 30 de junio. Santilli ocupó ese lugar luego de la salida de Manuel Adorni, quien presentó su renuncia en medio de una investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito.

En cuanto al contenido de su exposición, desde su equipo anticiparon que el funcionario buscará estructurar su discurso en torno al "orden". Además, intentará hacer un repaso de los tres años de administración de Javier Milei y contrastar los resultados del Gobierno con "la herencia recibida".

La preparación del encuentro incluyó la recopilación de 1.287 consultas, elaboradas sobre la base de 1.659 preguntas que fueron presentadas por doce bloques parlamentarios. Durante la sesión, Santilli estará acompañado por Gustavo Coria, vicejefe del Interior, e Ignacio Devitt, vicejefe de Gabinete. No se contempla, en cambio, la asistencia de Javier Milei ni de otros integrantes del Gabinete nacional, como ocurrió en abril durante la última presentación de Adorni en Diputados.



