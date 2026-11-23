Muere un hombre de 35 años tras volcar en la Ruta 68, en Cerrillos
Un conductor de 35 años falleció esta madrugada al volcar su auto sobre la Ruta Nacional 68, a la altura de Cerrillos, mientras que su acompañante, de 33 años, resultó herido y permanece estable.
Salta Hoy
23 / 11 / 2026
Horas después, a menos de 500 metros del lugar, se registró un choque entre un auto conducido por un policía —quien sufrió lesiones— y un tractor.
El tránsito en el sector estuvo reducido por las pericias y las causas de ambos hechos son materia de investigación, según informó en Radio Salta el comisario Cristian Aguilera, responsable de Prensa y Relaciones Institucionales de la Policía de Salta.
Por otro lado, el funcionario se refirió a los controles viales realizados durante el fin de semana largo. Como resultado, se controlaron 10.990 vehículos y se practicaron 7.314 test de alcoholemia.
Se detectaron 1.223 infracciones a las normativas vigentes; de ellas, 86 correspondieron a conductores que circulaban bajo los efectos del alcohol, quienes fueron sancionados conforme a lo establecido por la Ley Nacional de Tránsito y la Ley Provincial de Tolerancia Cero.
“Estas acciones forman parte de nuestro trabajo para promover conductas responsables al volante y fortalecer la seguridad de quienes transitan por las rutas y caminos”, manifestó.
“Lamentablemente, las cifras de víctimas en siniestros viales siguen creciendo”, agregó.