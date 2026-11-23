Horas después, a menos de 500 metros del lugar, se registró un choque entre un auto conducido por un policía —quien sufrió lesiones— y un tractor.

El tránsito en el sector estuvo reducido por las pericias y las causas de ambos hechos son materia de investigación, según informó en Radio Salta el comisario Cristian Aguilera, responsable de Prensa y Relaciones Institucionales de la Policía de Salta.

Por otro lado, el funcionario se refirió a los controles viales realizados durante el fin de semana largo. Como resultado, se controlaron 10.990 vehículos y se practicaron 7.314 test de alcoholemia.

Se detectaron 1.223 infracciones a las normativas vigentes; de ellas, 86 correspondieron a conductores que circulaban bajo los efectos del alcohol, quienes fueron sancionados conforme a lo establecido por la Ley Nacional de Tránsito y la Ley Provincial de Tolerancia Cero.

“Estas acciones forman parte de nuestro trabajo para promover conductas responsables al volante y fortalecer la seguridad de quienes transitan por las rutas y caminos”, manifestó.

“Lamentablemente, las cifras de víctimas en siniestros viales siguen creciendo”, agregó.