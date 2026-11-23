La Conferencia Episcopal Argentina (CEA) difundió este lunes una carta abierta a los senadores de la Nación para reclamar el tratamiento urgente del proyecto de Prevención de la Ludopatía y Regulación de los Juegos de Azar y Apuestas en Línea. El documento, titulado "Es un soplo la vida… pero el bien permanece", está fechado el 23 de noviembre de 2026 y lleva la firma de los cuatro integrantes de la Comisión Ejecutiva, entre ellos el obispo de Jujuy, monseñor Cesar Daniel Fernández.

Quiénes firman el reclamo

a carta está suscripta por:

Marcelo D. Colombo, arzobispo de Mendoza y presidente de la CEA.

Ángel S. Card. Rossi, arzobispo de Córdoba y vicepresidente 1º.

Cesar Daniel Fernández, obispo de Jujuy y vicepresidente 2º.

Raúl Pizarro, obispo auxiliar de San Isidro y secretario general.

Dos años sin tratamiento en el Senado

Los obispos recuerdan que el proyecto fue aprobado hace dos años por la Cámara de Diputados y todavía no tuvo tratamiento en el Senado. Sostienen que "interpela directamente la responsabilidad" de los legisladores que una iniciativa de esta importancia pueda quedar sin siquiera ser tratada.

Según el contexto parlamentario, Diputados dio media sanción al texto el 27 de noviembre de 2024 y el proyecto corre riesgo de perder estado parlamentario el 30 de noviembre. El Senado acordó tratarlo el jueves 26; si lo aprueba sin cambios se convierte en ley, y si introduce modificaciones debe volver a Diputados.

Los argumentos de la Iglesia

El texto parte de la reciente visita del papa León XIV a la Argentina y de su mensaje en el Palacio Libertad, y llama a poner el bien común por encima de los intereses particulares. Los obispos advierten sobre las consecuencias de la ludopatía y las apuestas en línea en niños, adolescentes y jóvenes: familias que sufren, deudas crecientes, adicciones, vínculos deteriorados y proyectos de vida frustrados. En los casos más dolorosos, agregan, aparecen "la desesperación y el riesgo de suicidio".

"No dejen morir este proyecto de ley"

La CEA pide que el Senado avance con "respuestas concretas, no nuevas postergaciones" y afirma que el silencio o la falta de tratamiento no pueden convertirse en una respuesta. También sostiene que la sociedad tiene derecho a saber qué piensan sus representantes y qué están dispuestos a hacer.

El tramo final es el más fuerte: "Les solicitamos que no dejen morir este proyecto de ley". Para los obispos, dejarlo caer es "ser parte de esa muerte silenciosa" que amenaza la vida y el futuro de muchos jóvenes. Cierran con la idea que da título al documento: la vida es un soplo, pero el bien que se hace para cuidarla permanece.

Un debate con más actores

En mayo, el Gobierno envió al Senado su propio proyecto sobre ludopatía, con diferencias importantes respecto del texto aprobado en Diputados.