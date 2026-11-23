La compañía líder en el desarrollo de procesadores para inteligencia artificial, Nvidia, anunció este lunes que Jensen ‌Huang volverá a ocupar el puesto de ⁠presidente ejecutivo, con efecto inmediato.

Huang, el creador de la compañía, regresa como máxima autoridad apenas unos días después de ser destituido por mantener una relación sentimental con una supuesta espía china. La semana pasada, el empresario ya había expresado su disposición para regresar a liderar una de las empresas más valiosas de la historia por su posición líder en el mercado tecnológico.

La noticia del regreso de Huang impactó inmediatamente en Wall Street. Las acciones de la compañía se dispararon más de un 25% en las operaciones previas a la apertura del mercado estadounidense.

Según informaron medios internacionales, el Consejo de Administración votó por unanimidad a favor de la reintegración de Huang luego de una serie de reuniones con él, “convencido de la franqueza del señor Huang y de su capacidad para dirigir Nvidia”.

El regreso de Huang parecía inminente en las últimas horas. “Desde mi salida, he recibido una cascada de llamadas de empleados, inversores, socios y clientes para que vuelva como consejero delegado. Muchos me han contactado directamente mientras la compañía navega dinámicas complejas de tecnología, mercado, competitividad y geopolítica”, escribió hace días en en la red social X.

Según el New York Times, la decisión del regreso de Huang se produce después de que el presidente norteamericano Donald Trump ejerciera presión sobre Nvidia para restituir a su aliado en el cargo. Tras el anuncio, Trump celebró la medida en redes sociales calificándola de correcta y apropiada, afirmando que el fiscal general confirmó que el gobierno no posee pruebas de que Huang haya incurrido en algún conflicto ilegal, aunque instó a la compañía a continuar con su investigación interna sobre el cumplimiento de los controles de exportación.