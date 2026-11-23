Científicos detectaron una nueva variante de COVID-19 en Argentina. Así lo informaron científicos de la Universidad de La Plata (UNLP).

“Se trata del linaje PJ.2.1, una descendiente de Ómicron con mayor capacidad de transmisión. La variante ya fue detectada en tres muestras de pacientes internados en hospitales de la provincia de Buenos Aires. Las muestras correspondían a dos bebés de uno y dos meses y a un adulto de 58 años. Los tres casos fueron secuenciados y dieron positivo para este linaje”, escribieron.

El hallazgo surgió del monitoreo que realiza el Laboratorio de Salud Pública, Área Genómica y Diagnóstico Molecular de la Facultad de Ciencias Exactas de la UNLP. El equipo secuenció las tres muestras y confirmó la presencia de este linaje, que desciende de JN.1 dentro del virus SARS-CoV-2 y presenta una mayor capacidad de transmisión.

Las tres muestras se analizaron en el laboratorio

La doctora Mariana Viegas, responsable del laboratorio e investigadora de la UNLP y del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), explicó que el trabajo consiste en seguir los virus que tienen impacto en la salud pública.

“En el laboratorio se realiza monitoreo genómico de virus con impacto en la salud pública, por lo que cada vez que hay alguna muestra de un paciente que tiene un virus de importancia en salud pública llegan las muestras y en el laboratorio se secuencia, es en este proceso que se detectaron los tres casos de la nueva variante de COVID”, señaló.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) incorporó a PJ.2.1 a la categoría de variante bajo vigilancia. Su proporción crece a nivel mundial, en especial por detecciones en la región de las Américas, con mayor presencia en Canadá y Estados Unidos. En los últimos días, además, se registraron casos en Brasil.

El organismo precisó que “PJ.2.1 es un linaje de SARS-CoV-2 descendiente de JN.1. Ha sido designado como variante bajo vigilancia (VUM) con proporciones crecientes a nivel mundial, impulsadas principalmente por detecciones en la región de las Américas (AMR), particularmente en Canadá y Estados Unidos”.

La OMS evalúa como bajo el riesgo adicional para la salud pública

A escala mundial, la OMS considera bajo el riesgo adicional para la salud pública vinculado con PJ.2.1, aunque advierte que esa evaluación tiene baja confianza. El motivo es que todavía no hay datos clínicos comparativos suficientes para establecer si el linaje provoca cuadros de mayor gravedad.

El médico infectólogo Ricardo Teijeiro (MN 58.065) dijo a Infobae que el virus tiene la característica de mutar con frecuencia. “Por el momento, se registraron tres casos y no representa una situación de gravedad. Tampoco hay indicios de que esta variante sea más agresiva que las anteriores”, afirmó.

“Los datos clínicos comparativos son insuficientes para determinar si PJ.2.1 está asociado con una mayor gravedad de la enfermedad”, indicó en la misma línea la OMS. Los datos fenotípicos disponibles analizan la capacidad de esta variante frente a otras que circulan en la actualidad. Por otra parte, ensayos de laboratorio mostraron que los sueros de personas vacunadas con formulaciones adaptadas a LP.8.1 y XFG lograron neutralizarla.

Teijeiro sostuvo que las vacunas continúan siendo útiles frente a estas variantes porque todas derivan de ómicron. “No se trata de un problema mayor desde el punto de vista sanitario”, señaló.

Los síntomas atribuidos a PJ.2.1 son similares a los de un resfrío o una gripe, entre ellos fiebre, tos, dolor de garganta y secreción nasal. Su capacidad de transmisión, sin embargo, puede aumentar las posibilidades de contagio, sobre todo entre quienes tienen un mayor riesgo de complicaciones.

Viegas remarcó que “es muy importante tener en cuenta que las vacunas continúan ofreciendo protección frente a este nuevo linaje, mantener actualizados los esquemas de vacunación y extremar los cuidados en personas con mayor riesgo de desarrollar complicaciones”. Sobre los bebés menores de seis meses que aún no recibieron vacunas, añadió que cuentan con anticuerpos maternos.

Para Teijeiro, el desafío es evitar que la aparición de una variante genere alarma en la población. “La información debe enfocarse en la necesidad de mantener activa la vacunación, sobre todo entre las personas de riesgo”, indicó. Agregó que los adultos mayores, las personas inmunosuprimidas, las embarazadas y quienes tengan factores de riesgo deben vacunarse para prevenir complicaciones.

Por su parte, en diálogo con Infobae, la infectóloga Elena Obieta, directora de Epidemiología del Municipio de San Isidro, señaló que “el COVID nunca se fue”. Explicó que, mientras el virus siga circulando en la comunidad, pueden surgir variantes debido a las mutaciones que ocurren al pasar de una persona a otra. “Es como si hiciera una fotocopia equivocada de su documento de identidad: esa modificación da origen a una variante”, dijo.

Obieta sostuvo que los casos continúan registrándose, con períodos de circulación más alta y otros de menor incidencia. Según indicó, en algunos momentos el COVID supera a la influenza y, en otros, al virus sincicial respiratorio entre los pacientes internados. “Lo más importante es vacunarse. Las vacunas pueden no tener una efectividad del 100% frente a una nueva variante, pero siguen siendo fundamentales para reducir el riesgo de enfermedad grave. Todas las personas deben mantener su vacunación al día”, remarcó.