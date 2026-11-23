Tao Lin, investigador de Anthropic, la empresa creadora de Claude, dijo en una entrevista publicada en noviembre que ve “muy probable” que casi todos los humanos pierdan para siempre la posibilidad de tener un empleo. Según él, van a tener que vivir sólo de la ayuda del gobierno.

La entrevista, de una hora, la publicó Palisade Research, una organización que estudia el riesgo de perder el control de la IA y pide no construir todavía una inteligencia superior a la humana. Es parte de una serie con empleados y exempleados de los grandes laboratorios.

Lin lleva cerca de un año y medio en Anthropic. Hoy está en el equipo de salvaguardas, que revisa los pedidos que recibe Claude y bloquea los que buscan, por ejemplo, fabricar armas biológicas, hackear sistemas o mejorar drones kamikaze.

Lo más importante que hay que entender, le dijo a Palisade, es que la IA superhumana “va a llegar muy rápido”. Habla de algo más de un año, “fines de 2027, algo así”, para tener una IA igual o mejor que el mejor experto en casi cualquier campo: la programación, el cine, la política.

El desempleo no llegaría de golpe. Lin describe una secuencia: todos pierden su trabajo actual, se pasan a otra ocupación por un tiempo y después quedan afuera del mercado laboral, “sin esperanza de volver a encontrar empleo nunca más”.

Via: Infobae