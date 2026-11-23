Alarma en Aguas Blancas: denuncian amenazas contra vecinos y comerciantes
El interventor municipal, Adrián Zigarán, presentó una denuncia penal ante la Fiscalía de Orán por presuntas intimidaciones contra vecinos y empresas de encomiendas. La presentación fue realizada contra personas aún no identificadas por la presunta comisión de los delitos de amenazas coactivas, extorsión, asociación ilícita e intimidación pública.
Salta Hoy
23 / 11 / 2026
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La presentación fue realizada contra personas aún no identificadas por la presunta comisión de los delitos de amenazas coactivas, extorsión, asociación ilícita e intimidación pública.
"Las personas afectadas refieren que son amenazadas con sufrir daños físicos y materiales si no transportar su mercadería exclusivamente con ellos", sostiene el documento presentado por Zigarán.